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Спор вокруг Курил

Япония и Россия согласуют повестку консультаций по совместной деятельности на Курилах

Токио прокомментировал информацию Kyodo о том, что Москва якобы предложила отложить решение вопроса, в рамках чьего законодательства должна осуществляться совместная хозяйственная деятельность на островах

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Япония и Россия согласуют повестку консультаций по вопросам осуществления совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов с учетом ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

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"Наши лидеры в Нагато [в 2016 году] достигли договоренности о том, что совместная экономическая деятельность на "северных территориях" (так в Японии называют российские южные Курильские острова" - прим. ТАСС) не должна противоречить юридическим позициям обеих стран. Мы намерены по дипломатическим каналам согласовать предстоящую повестку [консультаций по этой теме] с учетом ситуации с коронавирусом", - сказал он.

Таким образом министр ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию агентства Kyodo, которое утверждает, что Россия якобы предложила Японии отложить решение вопроса, в рамках чьего законодательства должна осуществляться совместная хозяйственная деятельность на островах.

Агентство подчеркивало, что это предложение стало "серьезным изменением в позиции российской стороны, которая наставила на необходимости осуществлять совместную экономическую деятельность в рамках российского законодательства". Отмечалось, что ответ японской стороны на это предложение будет в центре внимания на дальнейших переговорах между двумя странами.

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ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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