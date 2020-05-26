Афганские власти объявили об освобождении из тюрем 900 сторонников "Талибана"

ТАСС, 26 мая. Власти Афганистана объявили во вторник об освобождении из тюрем 900 сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом, как передал афганский телеканал 1TV, сообщил официальный представитель Национального совета безопасности Джавад Фейсал.

Как отметил Фейсал, "заключенные [сторонники] "Талибана" освобождаются с целью продолжить режим прекращения огня в стране и начать межафганские переговоры". Указывается, что власти отпускают талибов из тюрем, расположенных в нескольких афганских провинциях.

В понедельник из тюрьмы города Баграм, расположенного в провинции Парван, по решению властей были освобождены 100 сторонников "Талибан". В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить из тюрем до 2 тыс. талибов в качестве знака доброй воли в ответ на объявленное радикальным движением трехдневное перемирие на период мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

11 мая власти Афганистана объявили о временной приостановке процесса освобождения заключенных боевиков "Талибана" из-за задержки талибами передачи пленных афганских военнослужащих правительству в Кабуле. Как заявил тогда представитель Национального совета безопасности страны, на тот момент "власти выпустили из тюрем тысячу талибов, "Талибан" же передал властям только 105 военнослужащих, находившихся в плену у радикалов".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Как оговаривалось, в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.