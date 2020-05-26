Глава МИД Испании назвала "интересной спекуляцией" сведения, что она может возглавить ВТО

МАДРИД, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая назвала "интересной спекуляцией" информацию о том, что она может занять пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление министр сделала во вторник в интервью радиостанции Cadena SER.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на германский журнал WirtschaftsWoche передавало, что Европейский союз поддержит кандидатуру Гонсалес Лаи на пост гендиректора ВТО. Комментируя эту информацию, она сказала: "Это очень интересная спекуляция, я глава МИД [Испании]".

14 мая генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса. Азеведу добавил, что процедура избрания преемника начнется в декабре 2020 года, когда будут "названы кандидаты".