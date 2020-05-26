Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Защитник пояснил, что экс-президент не явится на допрос, потому что ему не вручили повестку, а только опубликовали видео с ней на сайте ГБР.

"Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины, и там о "видосиках" - ни слова. Лицо вызывается к следователю путем вручения повестки", - написал Головань в Facebook.

Ранее ГБР сообщило, что бывший глава государства будет допрошен в рамках дела, "в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

В ГБР напомнили, что, помимо этого, Порошенко проходит по ряду других уголовных дел как свидетель.

На днях офис генерального прокурора Украины, согласно информации издания "Украинская правда", начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри. Дело возбудили после того, как на пресс-конференции депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Сам Порошенко заявил, что записи являются подделкой и масштабной спецоперацией "пятой колонны" против Украины, которая через втягивание в предвыборную борьбу в Америке пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.