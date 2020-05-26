Кабмин Таиланда принял решение продлить чрезвычайное положение

БАНГКОК, 26 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда принял во вторник решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на один месяц - до 30 июня. Об этом сообщила журналистам официальный представитель правительства Нарумон Пиньонсинват.

По ее словам, "кабинет министров проголосовал за продление режима ЧП на один месяц". Таиланд в данный момент находится на втором этапе ослабления ограничительных мер, за которым последуют третий и четвертый. Предполагается, что о деталях третьей стадии будет объявлено уже 29 мая.

"Премьер-министр Прают Чан-Оча настаивает на том, что чрезвычайное положение используется только в целях обеспечения безопасности здоровья общественности, а не в политических целях, - подчеркнула Пиньонсинват. - Режим ЧП необходим для единого и быстрого реагирования на пандемию, поскольку мы готовимся к третьему этапу [ослабления ограничительных мер]".

21 мая генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда Сомсак Рунгсита рекомендовал властям страны продлить режим чрезвычайного положения до 30 июня. По его словам, если произойдет вторая вспышка инфекции, то ущерб от нее будет более серьезным. На следующий день инициативу поддержал центр по борьбе с коронавирусом в королевстве.

26 марта премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча впервые объявил о введении до 30 апреля чрезвычайного положения на территории королевства в связи с распространением коронавируса, уже 28 апреля кабинет министров принял решение продлить его до 31 мая. Чрезвычайное положение предполагает действие различных мер, включая комендантский час, запрет на собрания большого числа людей и ограничение на передвижение между провинциями.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 3 тыс., вылечились более 2,9 тыс. человек, умерли 57, в том числе один россиянин. На территории всей страны с 23:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).