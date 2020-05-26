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Заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна перенесено

Адвокат одного из фигурантов дела заразилась коронавирусом

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других фигурантов перенесено из-за положительного теста на коронавирус у одного из адвокатов. Об этом во вторник в ходе заседания сообщила судья Анна Данибекян

"У адвоката фигуранта дела бывшего министра обороны Сейрана Оганяна Инессы Петросян тест на коронавирус дал положительный результат", - сообщила судья.

Помимо этого получена справка из медицинского центра "Измирлян" о том, что главный фигурант Роберт Кочарян сейчас находится в больнице и не может участвовать в судебном заседании.

В связи с этим судья Анна Данибекян перенесла заседание на 9 июня.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому наряду с Кочаряном проходят бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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