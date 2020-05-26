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Globo: полиция проводит обыск в резиденции губернатора Рио-де-Жанейро

Речь идет о расследовании возможных случаев коррупции в региональном управлении здравоохранения в рамках борьбы с пандемией коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии проводит обыск в официальной резиденции губернатора штата Рио-де-Жанейро Уилсона Уитцела, дворце Ларанжейрас. Об этом сообщает во вторник телеканал Globo.

Как уточняется, речь идет о расследовании возможных случаев коррупции в региональном управлении здравоохранения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Помимо резиденции главы региона оперативники, прибывшие из столицы для проведения операции "Плацебо", проводят также обыски и задержания по еще 11 адресам, в том числе по адресу проживания Уитцела до избрания губернатором и в его адвокатской конторе, передает Globo.

Статус Уитцела в расследовании не уточняется.

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