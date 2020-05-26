Суд Киева заочно арестовал экс-министра обороны Украины по делу о стрельбе на "майдане"

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о стрельбе на "майдане" 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокурора офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что бывший министр арестован по делу об организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центре Киева.

Указанное решение суда, пояснили в прокуратуре, "дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции". "Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", - добавили в офисе.

Павел Лебедев был назначен на должность министра обороны 24 декабря 2012 года указом президента Виктора Януковича. Он пробыл на этом посту до 27 февраля 2014 года. В настоящее время он находится за пределами Украины.

События на "майдане"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". 21 февраля представители оппозиционных сил подписали с Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создании правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались, президент вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Раде.

Уже 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от выполнения полномочий и назначила досрочные выборы президента. МВД Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Спустя пять лет "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.