Оппозиция направила в ООН жалобу на незаконную деятельность биолабораторий США на Украине

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили в ООН жалобу на незаконное функционирование в стране бактериологических лабораторий США. Об этом во вторник сообщил Кузьмин.

"Чем еще, кроме предательства национальных интересов, можно объяснить сокрытие украинскими властями информации о тайных экспериментах, проводимых на Украине военными биологами США? Почему для украинского народа информация об этом должна быть тайной? Почему американские военные биологи, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, у нас могут позволять себе то, что запрещено там у них? Почему украинские власти отказываются расследовать многочисленные факты бактериологического заражения и смерти среди украинского и населения в местах дислокации американских бактериологических лабораторий? Какая связь между распространением на Украине коронавируса и деятельностью этих баклабораторий?" - написал Кузьмин в Facebook.

По его словам, не получив ответа на эти вопросы, депутаты были вынуждены обратиться с официальной жалобой в ООН. Копию формуляра парламентарии опубликовали в Facebook.

При этом Кузьмин напомнил, что в это же время в отношении лидеров ОПЗЖ готовится уголовное дело за якобы государственную измену. "Что ж, пока мы будем готовиться к допросам, обыскам и прочим неприятностям, наша жалоба в ООН сделает свое дело. И, если кто-то решил, что мы остановимся в борьбе за справедливость, то он ошибается. Мы и дальше будем отстаивать интересы украинского народа, чего бы это нам ни стоило", - заверил Кузьмин.

Медведчук и Кузьмин давно пытаются обратить внимание на деятельность американских биолабораторий на территории Украины. 13 апреля 2020 года они направили премьер-министру Денису Шмыгалю депутатское обращение с требованием раскрыть детали функционирования в стране биолабораторий иностранных государств, и оно было должным образом зарегистрировано. Однако политики так и не получили от правительства ни ответа, ни сообщения о продлении срока его рассмотрения.

Оппозиция бьет тревогу

12 мая Медведчук и Кузьмин направили повторный депутатский запрос премьер-министру, главе Минздрава Украины Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы о деятельности американских биолабораторий на Украине. Они просили предоставить копии актов проверок, если таковые проводились, писем в правоохранительные органы и актов правительства о рассмотрении результатов проверок.

Одновременно они обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с заявлением о нарушении законодательства премьером Шмыгалем, который проигнорировал требования парламентской оппозиции предоставить отчет о работе американских биолабораторий на территории страны. Депутаты потребовали немедленно предоставить им отчет о деятельности биолабораторий США на Украине.

При этом депутаты напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Медведчук считает, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено статьей 17 конституции Украины. Оппозиция предполагает, что биолаборатории могут стать источником эпидемий в стране, однако в посольстве США эти подозрения отвергли. Кроме того, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" установила, что посольство пыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.