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Глава МИД Швеции: ухудшение отношений США и Китая приносит потери всем странам

По словам Анн Линде, невозможно делать большие шаги вперед без Вашингтона и Пекина

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Ухудшение отношений между США и Китаем является потерей для остальных стран мира. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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"Очень плохо для всего мира, что отношения между Китаем и США становятся все сложнее. Особенно та риторика, которая используется с обеих сторон. От этого теряют все: и Китай, и США - это самые большие державы, когда речь идет об экономике, политике безопасности, международном влиянии", - отметила она.

"Невозможно делать большие шаги вперед без этих стран. Мы видим это в Совете Безопасности ООН, в отношении резолюции по пандемии: пока США и Китай не договорятся, никакого решения не будет. Это также касается целей в области экологии, того, как избежать климатических катастроф, - необходимо, чтобы эти страны были согласны. Во имя всего мира я надеюсь на улучшение климата между Китаем и США", - продолжила министр.

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