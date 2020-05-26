Bloomberg: власти США проводят консультации о возможном введении санкций против Китая

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники администрации США проводят межведомственные консультации по вопросу о возможном введении рестрикций в отношении китайских официальных лиц и компаний в связи с разработкой в КНР законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

По словам его источников, рассматривается возможность введения Вашингтоном "ряда санкций против китайских чиновников, компаний и финансовых институтов". Активы китайских официальных лиц и компаний в США могут быть заморожены, констатируется в материале. Окончательные решения пока не приняли.

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выступил с утверждением, что, по-видимому, китайская сторона с помощью закона, касающегося национальной безопасности, "по сути, собирается захватить Гонконг". По его словам, в случае такого развития событий госсекретарь США Майкл Помпео, вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, и, если это произойдет, последуют санкции в отношении Китая.

Законопроект о нацбезопасности

На прошлой неделе на повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) в Пекине была вынесена резолюция о разработке нового закона о нацбезопасности на территории Гонконга. С этой целью власти Китая рассмотрят возможность создания в специальном административном районе особых органов безопасности.

Законопроект вызвал озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие демократические права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти поддержали инициативу, указав, что она не затронет законные права и свободы населения.

Китайские власти сделали США серьезное представление в связи с намерениями американской стороны ввести санкции против Пекина. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.