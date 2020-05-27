Пентагон заявил, что в Ливии могут находиться до 14 военных самолетов производства РФ

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Не менее 14 военных самолетов российского производства могут находиться в Ливии. С таким утверждением во вторник выступил на брифинге официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Относительно числа и типов воздушных судов. У меня нет точных данных, но речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29. На данный момент это вся информация, которой я могу с вами поделиться", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном количестве военных самолетов российского производства, которые могли оказаться в Ливии.

Хоффман также заявил, что США призывают все стороны конфликта в Ливии прекратить активные действия в регионе. "Народу Ливии нужна безопасность и защита, которую они заслуживают", - сказал представитель Пентагона.

Ранее США утверждали, что Россия способствует переброске из Сирии в Ливию боевиков. Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления западных партнеров. Кремль, в частности, называл "уткой" заявления США о "военном вмешательстве" со стороны России в дело урегулирования ситуации в Ливии. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о связанных с РФ "наемниках" являются слухами.

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Около недели назад формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось занять стратегическую авиабазу Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи), которую незадолго до этого покинули силы Хафтара. Вслед за этим они начали готовить наступление на другие позиции ЛНА, в том числе город Тархуну (65 км к юго-востоку от Триполи).

Между тем в минувший вторник хафтаровцы в одностороннем порядке объявили по случаю наступления праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) о временном прекращении огня и отводе войск по всем фронтам в столице на расстояние 2-3 км. Несмотря на это, столкновения не прекращались, а позднее командование армии сообщило о подготовке крупнейшей в истории Ливии воздушной операции против, как заявлялось, турецких войск в стране и их сторонников.