СМИ: военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре

ТАСС, 27 мая. Совместный патруль военнослужащих США и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) попал в засаду террористов в районе пункта Рувейшад в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило во вторник агентство SANA. По его информации, в ходе перестрелки получили ранения трое американских военных и пятеро курдов. Боевики открыли огонь по патрулю из стрелкового оружия и гранатометов. Местом для своей атаки они избрали перекресток дорог на подъезде к Рувейшаду.

Банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые утратили после разгрома в 2017 году контроль над захваченными ранее обширными территориями на востоке Сирии и в соседнем Ираке, заметно активизировали в последнее время свои вооруженные вылазки. По сведениям панарабской газеты Asharq Al-Awsat, террористы провели за месяц Рамадан по лунному календарю (24 апреля - 24 мая) не менее 11 операций против правительственных сил, в ходе которых были убиты 37 сирийских военнослужащих и ополченцев. За этот же период они неоднократно атаковали курдские формирования на восточном берегу Евфрата, устраивали теракты в населенных пунктах, убивали и похищали жителей. Всего в Заевфратье за месяц было зафиксировано 43 такие вылазки, число погибших среди мирных жителей превысило 20 человек.

По данным издания, в ходе ответных действий сирийские войска и курдские бойцы уничтожили 47 террористов, в том числе четверых полевых командиров.