В Пентагоне заверили, что США заинтересованы в установлении мира в Афганистане

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане должна быть урегулирована политическим путем, США поддерживают усилия афганского правительства и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в этом направлении. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы пытаемся воодушевить и помочь афганскому правительству и движению "Талибан" достигнуть какого-то соглашения, которое бы принесло мир, - сказал он. - Лучшим решением может быть только политическое урегулирование [конфликта]". В этой связи Хоффман добавил, что США приветствуют последнее решение властей Афганистана об освобождении из тюрем 900 сторонников радикального движения.

Представитель Пентагона также сообщил, что процесс вывода войск из Афганистана продолжается, идет в установленные сроки, но конкретного числа выведенных военных называть не стал.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю, а к августу - отменить американские ограничительные меры в их отношении.