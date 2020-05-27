Трамп заявил, что вернет военных из Афганистана в разумные сроки

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что вернет американских военнослужащих из Афганистана в разумные сроки, при этом не уточнив дату. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме во вторник.

"Все знают, что мы сокращаем присутствие до 8 тыс. военнослужащих. Мы находимся в контакте с "Талибаном" (запрещенная в РФ группировка), с президентом Афганистана. Мы работаем там не как солдаты, а как полиция. Думаю, уже достаточно", - сказал Трамп.

"У меня нет [конкретных сроков], [мы уйдем] тогда, когда понадобится", - добавил Трамп. В то же время президент США отметил, что войска могут вернуться в любой момент.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.