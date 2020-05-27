ВМС США утверждают, что два Су-35 сопровождали самолет-разведчик Poseidon P-8A

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Два российских истребителя Су-35 во вторник сопровождали американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Такое утверждение содержится в заявлении, распространенном пресс-службой Шестого флота ВМС США.

"Два российских самолета Су-35 совершили небезопасный перехват патрульного самолета P-8A Poseidon, который закреплен за Шестым флотом ВМС США, над Средиземным морем 26 мая 2020 года", - утверждается в документе. По версии ВМС, "перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный" в связи с тем, что российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon, тем самым "ограничивая его способность безопасно маневрировать". Инцидент продолжался около часа, говорится в заявлении.

ВМС США разместили два видеоролика, длительностью примерно в 10 секунд, на которых видно, как российские истребители сопровождают американский самолет.

В апреле Пентагон уже сообщал о якобы небезопасном сопровождении российскими Су-35 американских P-8A Poseidon над Средиземным морем.