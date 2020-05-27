Байден раскритиковал Трампа за насмешки над теми, кто носит защитные маски из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Бывший вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, во вторник в интервью телеканалу CNN подверг жесткой критике действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над теми, кто из-за пандемии коронавируса носит маски.

Журналист попросила Байдена прокомментировать тот факт, что Трамп далеко не всегда находится в общественных местах в защитной маске. Как она напомнила, президент США процитировал в Twitter сообщение, в котором в пренебрежительном ключе говорилось о ношении Байденом маски на церемонии по случаю Дня Поминовения. Этот праздник в США отмечали в понедельник.

"Он дурак, круглый дурак, потому что говорит такое", - сказал Байден. Как он отметил, все ведущие специалисты "заявляют, что нужно носить маску, когда находишься в толпе". По словам Байдена, Трамп, пытаясь демонстрировать "ложную мужественность", подает плохой пример, а "люди платят за это жизнью".

На пресс-конференции во вторник Трамп заявил, что не критиковал Байдена за ношение маски. Вместе с тем, как отметил президент США, ему "показалось необычным", что Байден надел маску, хотя рядом с ним была только его супруга. Во время данной пресс-конференции Трамп также предложил одному из журналистов снять маску, поскольку из-за нее якобы не расслышал его вопрос. В ответ на отказ журналиста Трамп сказал: "Ну ладно, вы хотите соблюсти политкорректность".

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,68 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98,8 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли.