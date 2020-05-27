Посольство Великобритании в КНДР приостановило работу на срок карантина из-за коронавируса

ПХЕНЬЯН, 27 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Великобритания приостановила в среду работу своего посольства в КНДР, все британские дипломаты и члены их семей покинули Пхеньян в связи с введенным в стране карантином из-за коронавируса.

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, утром 27 мая с флагштока перед посольством был снят государственный флаг Великобритании, что свидетельствует о прекращении работы дипмиссии. В то же время автомобили с британскими дипломатическими номерами покинули территорию диппредставительства.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, один из сотрудников британского посольства сообщил, что сроки возобновления работы дипмиссии Соединенного Королевства в КНДР пока не ясны. "Ждите нас к Рождеству", - предположил в шутливой форме собеседник агентства. По его словам, сотрудники посольства Великобритании в Пхеньяне будут доставлены в среду автомобильным транспортом в приграничный китайский город Даньдун, где будут оставаться под наблюдением врачей в течение двух недель, после чего смогут вылететь в Лондон.

Ранее дипломатические представительства Германии, Франции и Швейцарии приостановили свою работу в Пхеньяне на время объявленных в КНДР карантинных мер для предотвращения эпидемии COVID-19. Все их сотрудники были вывезены из Пхеньяна 9 марта на борту самолета авиакомпании Air Koryo, который осуществил спецрейс во Владивосток. Всего этим рейсом территорию народной республики покинули 80 иностранцев, в том числе 13 россиян.

Власти КНДР с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения коронавируса отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию народной республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД республики уведомил иностранные посольства о продлении карантинных мер после 1 марта на неопределенный срок.

После этого ряд иностранных посольств и международных организаций в КНДР были вынуждены целиком или частично сократить свой персонал в Пхеньяне. Это связано с тем, что осуществление многих гуманитарных программ в народной республике в условиях карантинных мер было приостановлено, а также с невозможностью получения финансирования из-за рубежа.