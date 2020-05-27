Зеленский утвердил программу взаимодействия Украины и НАТО на 2020 год

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в НАТО во исполнение договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО в рамках визита Североатлантического совета НАТО на Украину 30-31 октября 2019, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год", - говорится в указе.

В программе содержится перечень реформ, направленных на проведение курса на вступление Украины в альянс. Документ предусматривает "интенсивное взаимодействие с НАТО на высоком политическом уровне" с целью рассмотрения вопросов, которые остаются нерешенными в деле сближения Киева с альянсом.

Особое внимание в программе уделено вопросам перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО, улучшения совместимости Вооруженных сил Украины с армиями государств альянса, повышения уровня профессиональной компетентности украинских офицеров и чиновников, вовлеченных во взаимодействие с НАТО, гармонизации законодательства Украины с законодательством государств - членов НАТО в сферах безопасности и обороны.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженный сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине.

Избранный в апреле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса на вступление в альянс. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Украина не смогла получить приглашение присоединиться к Плану действий по членству в альянсе из-за разногласий членов НАТО по этому вопросу. В Бухарестской декларации было только закреплено, что Украина в будущем может стать членом альянса, но вместе с тем в документе не были указаны какие-либо сроки.