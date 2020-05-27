Экс-шеф полиции Гонконга: закон о нацбезопасности не предусматривает экстрадицию

ПЕКИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Законопроект о национальной безопасности Гонконга не предусматривает экстрадицию подозреваемых в материковый Китай, так как суды будут проходить в рамках юрисдикции города. Об этом в среду в интервью ТАСС заявил замглавы Государственного комитета по борьбе с наркотиками Министерства общественной безопасности КНР, бывший комиссар полиции Гонконга (2011-2015 годы) Энди Цанг.

"Нет, такого там нет. Совершенно", - сказал он в ответ на вопрос об экстрадиции подозреваемых. "Когда центральное правительство объявило о нем (законопроекте - прим. ТАСС), оно подчеркнуло один пункт - это независимость судебной системы. И конечное определение судебного дела по-прежнему остается в Гонконге. Поэтому я полагаю, что эти новые виды правонарушений будут рассматриваться в суде Гонконга, а не материка", - добавил он.

"Если кто-то будет помещен под стражу, то он по-прежнему будет отвечать перед судом Гонконга. То есть мы с вами говорим о том, что судить их будут в рамках судебной системы Гонконга", - подчеркнул экс-шеф полиции города.

При этом он не исключил, что новый законопроект будет предусматривать более суровые наказания, однако не смог привести конкретные примеры. "Я опять же не располагаю деталями, однако было бы полезным навести справки о том, как поступают другие страны. Имею в виду наказания, которые другие государства выносят в аналогичных случаях. Можно обратиться к практике вашей страны, России, или же к США, Великобритании, некоторых западных и европейских стран", - добавил он.

Энди Цанг занимал должность комиссара полиции Гонконга с 2011 по 2015 год. Во время его пребывания в должности в 2014 году в Гонконге происходили массовые демонстрации, причиной которых стало намерение центрального правительства КНР внести изменения в порядок выборов главы администрации города.

О законопроекте

22 мая на повестку проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) была вынесена резолюция о разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории Гонконга. Как пояснил зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, законодатели планируют рассмотреть возможность создания в специальном административном районе особых органов, которые будут обеспечивать национальную безопасность в городе. Согласно резолюции, законопроект будет разработан ПК ВСНП и без участия Законодательного совета Гонконга включен в Приложение 3 Основного закона города - аналога конституции. В этом приложении перечислены национальные законы КНР, которые применяются в Гонконге.

Западные страны и сторонники гонконгской оппозиции расценили эту идею как нарушение принципа "одна страна - две системы", ущемление демократических прав и свобод населения Гонконга.