Экс-шеф полиции Гонконга: закон о нацбезопасности инициирован из-за роста насилия и угроз

ПЕКИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Власти Китая инициировали подготовку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге из-за эскалации насилия и усиления внутренних и внешних угроз. Об этом в среду в интервью ТАСС заявил замглавы Государственного комитета по борьбе с наркотиками Министерства общественной безопасности КНР, бывший комиссар полиции Гонконга (2011-2015 годы) Энди Цанг.

"Цель заключается в том, чтобы найти решение в свете тех ясных и серьезных угроз, которые стоят перед внутренней безопасностью Гонконга и нацбезопасностью государства (Китая - прим. ТАСС) из-за существующих пробелов в законодательстве, которые есть сейчас. Если бы таких лазеек не было, не было бы и необходимости для центральных властей делать это", - указал он.

"Сейчас по политическим и другим причинам город не может принять такой закон. Имею в виду тот факт, что государство (Китай - прим. ТАСС) проявило очень большое терпение. Могу сказать так - страна ждала 20 лет, более 20 лет. И только теперь государство пошло на этот шаг", - добавил экс-глава полиции Гонконга. "Это произошло из-за того, что угроза стала настолько серьезной, что что-то просто нужно было сделать. Иначе национальная безопасность страны (Китая - прим. ТАСС) и внутренняя безопасность Гонконга были бы подвержены риску", - подчеркнул он.

Переход к экстремизму

Как отметил Энди Цанг, в последние годы в городе наблюдаются эскалация насилия и все более радикальные действия, которые, по его мнению, переходят в экстремизм. "Мы увидели, как с 2014 года радикализм перешел в экстремизм, насильственный экстремизм", - указал собеседник агентства. "То, что я наблюдал в 2014 году, и то, что вижу сейчас, не имеет ничего общего с акциями гражданского неповиновения. Это гражданские беспорядки. Мы говорим о нападениях, причинении ущерба, поджогах, незаконных собраниях, бунтах и даже актах, напоминающих терроризм. Не думаю, что кто-либо может назвать это гражданским неповиновением, которое по своей природе является мирным", - пояснил он.

"От импровизированного оружия они перешли к зажигательным бомбам, огнестрельному оружию, в последнее время даже к взрывчатке. Эти угрозы реальны и серьезны. И на них нужно реагировать", - подчеркнул бывший глава полиции Гонконга.

Энди Цанг занимал должность комиссара полиции Гонконга с 2011 по 2015 год. Во время его пребывания в должности в 2014 году в Гонконге проходили массовые демонстрации, причиной которых стало намерение центрального правительства КНР внести изменения в порядок выборов главы администрации города.

О законопроекте

22 мая на повестку проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) была вынесена резолюция о разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории Гонконга. Как пояснил зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, законодатели планируют рассмотреть возможность создания в специальном административном районе особых органов, которые будут обеспечивать национальную безопасность в городе. Согласно резолюции, законопроект будет разработан ПК ВСНП и без участия Законодательного совета Гонконга включен в Приложение 3 Основного закона города - аналога конституции. В этом приложении перечислены национальные законы КНР, которые применяются в Гонконге.

Западные страны и сторонники гонконгской оппозиции расценили эту идею как нарушение принципа "одна страна - две системы", ущемление демократических прав и свобод населения Гонконга.