Экс-шеф полиции: КНР продублирует органы безопасности в Гонконге и на национальном уровне

ПЕКИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Законопроект о национальной безопасности Гонконга предусматривает создание специального органа на национальном уровне, а также дублирующего органа на уровне города. При этом центральное правительство КНР будет соблюдать независимость судебной системы Гонконга. Такую точку зрения в среду в интервью ТАСС высказал замглавы Государственного комитета по борьбе с наркотиками Министерства общественной безопасности КНР, бывший комиссар полиции Гонконга (2011-2015 годы) Энди Цанг.

"Законопроект, который мы инициируем, требует двух вещей. Во-первых, это создание специализированного органа, учрежденного самим Гонконгом, то есть городом. Во-вторых, это создание другого органа центральным правительством на национальном уровне. Поэтому это будет одновременно как на местном, так и на национальном уровнях", - указал он.

"Собственно говоря, так всегда было и в других юрисдикциях. Возьмите для примера свою страну: у вас есть национальные службы, однако местные правоохранительные органы также всегда вовлечены", - добавил экс-шеф полиции города, который в настоящее время является делегатом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая - высшего совещательного органа КНР, занимающегося подготовкой законопроектов.

Вместе с тем, по словам Энди Цанга, центральное правительство Китая подчеркивало, что один из пунктов законопроекта будет подразумевать сохранение независимости судебной системы Гонконга. Поэтому решения в отношении задержанных в Гонконге будут приниматься на уровне города. В качестве примера он развеял опасения относительно возможной экстрадиции подозреваемых в материковый Китай. "Если кто-то будет помещен под стражу, то он по-прежнему будет отвечать перед судом Гонконга. То есть мы с вами говорим о том, что судить их будут в рамках судебной системы Гонконга", - сказал экс-шеф полиции города.

Он также не исключил, что законопроект будет распространяться на угрозы национальной безопасности в интернете.

Энди Цанг занимал должность комиссара полиции Гонконга с 2011 по 2015 год. Во время его пребывания в должности в 2014 году в Гонконге проходили массовые демонстрации, причиной которых стало намерение центрального правительства КНР внести изменения в порядок выборов главы администрации города.

О законопроекте

22 мая на повестку проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) была вынесена резолюция о разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории Гонконга. Как пояснил зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, законодатели планируют рассмотреть возможность создания в специальном административном районе особых органов, которые будут обеспечивать национальную безопасность в городе. Согласно резолюции, законопроект будет разработан ПК ВСНП и без участия Законодательного совета Гонконга включен в Приложение 3 Основного закона города - аналога конституции. В этом приложении перечислены национальные законы КНР, которые применяются в Гонконге.

Западные страны и сторонники гонконгской оппозиции расценили эту идею как нарушение принципа "одна страна - две системы", ущемление демократических прав и свобод населения Гонконга.