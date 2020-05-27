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Шрёдер назвал "карликом" посла Украины и отверг его критику

Экс-канцлер Германии напомнил, что считает бессмысленными санкции в условиях глобального кризиса

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер напомнил, что считает бессмысленными санкции в условиях глобального кризиса, и добавил, что критика посла Украины на этот счет никого не интересует. Об этом бывший глава германского правительства заявил в новом подкасте, первый выпуск которого был опубликован во вторник.

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В выпуске, который был в целом посвящен борьбе с коронавирусом, социал-демократ высказал точку зрения, что в нынешних условиях нужно больше международного сотрудничества, а не ограничительных мер. "Не нужно практиковать санкции друг к другу. Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?" - сказал экс-канцлер. "Посол", - подсказал ему ведущий подкаста. "Да, карлик с Украины, - продолжил Шрёдер. - Это никого не интересует даже в Германии".

3 мая в опубликованном в газете Der Tagesspiegel интервью Шрёдер сказал, что санкции против России не имеют смысла, потому что они не в состоянии принудить ее к чему-либо. Он также отметил, что ни один президент РФ не вернет Крым Украине. Позже посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отреагировал на это - он раскритиковал бывшего канцлера и добавил, что полуостров будет в составе Украины еще при жизни Шредера.

Теги
УкраинаГерманияРоссияШрёдер, Герхард
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