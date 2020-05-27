МИД Китая высоко оценил слова Лаврова о том, что вопрос Гонконга - внутреннее дело КНР

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китай высоко оценивает слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что изменение законодательства в Гонконге является внутренним делом КНР. Как заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, такая позиция российского министра демонстрирует высокий уровень отношений Китая и России.

"Китай полностью согласен и высоко оценивает комментарий министра иностранных дел [РФ Сергея] Лаврова", - сказал он. "Это [заявление Лаврова] целиком и полностью демонстрирует высокий уровень наших [РФ и КНР] двусторонних отношений", - указал Чжао Лицзянь.

По его словам, "под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество России и Китая в новую эру продолжает стабильно развиваться". "Особенно в вопросах, касающихся ключевых интересов двух стран, мы решительно поддерживаем друг друга", - резюмировал дипломат.

Как заявил во вторник Лавров, "проблемы, которые сейчас раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися к внутренним делам КНР".

22 мая на повестку проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) была вынесена резолюция о разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории Гонконга. Как пояснил зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, законодатели планируют рассмотреть возможность создания в специальном административном районе особых органов, которые будут обеспечивать национальную безопасность в городе.

Западные страны и сторонники гонконгской оппозиции расценили эту идею как нарушение принципа "одна страна - две системы", ущемление демократических прав и свобод населения Гонконга. Местные власти в свою очередь поддержали инициативу, указав, что она не затронет законные права и свободы населения и направлена лишь на противодействие терроризму, сепаратизму и антигосударственной подрывной деятельности.