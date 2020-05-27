Китай пообещал принять контрмеры в случае внешнего вмешательства в дела Гонконга

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китай примет все необходимые контрмеры в случае внешнего вмешательства в дела Гонконга. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Что касается критики со стороны США, то введение санкций [в отношении Китая] в качестве меры против вынесения на повестку Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны - прим. ТАСС) резолюции о разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории специального административного района КНР - Гонконга, то позиция Китая последовательна и ясна. Гонконг - это специальный административный район Китая. Законодательство в сфере национальной безопасности в Гонконге является сугубо внутренним делом Китая и не приемлет никакого вмешательства извне", - сказал он.

"Если какие-либо внешние силы затронут интересы Китая и будут вмешиваться в дела Гонконга, КНР предпримет все необходимые контрмеры", - указал дипломат. На вопрос о том, какие именно контрмеры могут быть приняты, Чжао Лицзянь ответил, что "пока рано отвечать на этот вопрос". "Я не отвечаю на гипотетические вопросы", - резюмировал он.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен в ближайшие дни сделать заявление, касающееся возможных мер в отношении Пекина в связи с разработкой в КНР законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что, по-видимому, китайская сторона с помощью закона, касающегося национальной безопасности, "по сути, собирается захватить Гонконг". По его словам, в случае такого развития событий госсекретарь США Майкл Помпео, вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, и, если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая. В понедельник МИД КНР сделал США серьезное представление в связи с намерениями американской стороны ввести санкции против Пекина.

О законопроекте

22 мая на повестку проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей была вынесена резолюция о разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории Гонконга. Как пояснил зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, законодатели планируют рассмотреть возможность создания в специальном административном районе особых органов, которые будут обеспечивать национальную безопасность в городе.

Западные страны и сторонники гонконгской оппозиции расценили эту идею как нарушение принципа "одна страна - две системы", ущемление демократических прав и свобод населения Гонконга. Местные власти в свою очередь поддержали инициативу, указав, что она не затронет законные права и свободы населения и направлена лишь на противодействие терроризму, сепаратизму и антигосударственной подрывной деятельности.