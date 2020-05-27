Япония по дипломатическим каналам уточнит у России детали предстоящего парада Победы

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Япония по дипломатическим каналам планирует уточнить у России детали, связанные с предстоящим 24 июня в Москве парадом Победы. Об этом сообщили ТАСС в среду в японском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы в курсе сделанного [Россией] объявления. Что касается указанного вами мероприятия [парада Победы], то по дипломатическим каналам мы собираемся уточнить все подробности", - подчеркнули в МИД Японии. В то же время в японском внешнеполитическом ведомстве в настоящее время воздержались от ответа на вопрос, планируется ли участие в праздничных мероприятиях премьер-министра Синдзо Абэ.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретится с президентом России Владимиром Путиным. Однако из-за ситуации с коронавирусом эту поездку пришлось отменить. Позднее японское агентство Kyodo отмечало, что новые сроки визита Абэ в Россию будут согласовываться по дипломатическим каналам по мере развития ситуации с коронавирусом.

Во вторник Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.