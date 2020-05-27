Украина вслед за ЕС внесла Панаму в перечень офшорных зон

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение внести Панаму в перечень офшорных зон с целью финансового мониторинга. Это связано с предотвращением и противодействием отмыванию доходов, полученных незаконным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Соответствующее распоряжение кабинет министров утвердил на заседании в среду.

В пояснительной записке отмечается, что Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС 18 февраля 2020 года решил включить Панаму в список налоговых юрисдикций, которые не осуществляют сотрудничество. "В этой связи является целесообразным включить юрисдикцию Панамы в украинский перечень офшорных зон", - сказано в документе.

Правительство Украины утвердило перечень офшорных зон 23 февраля 2011 года. Все они сгруппированы в семь регионов: Британские независимые территории, Центральная Америка, Европа, Карибский регион, Африка, Тихоокеанский регион и Южная Азия. Панама стала 42-й страной, внесенной в этот список.