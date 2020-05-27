Суд Киева признал нацистской символику 14-й дивизии СС "Галичина"

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС "Галичина" не является символикой нацистского режима. Соответствующее решение суда, принятое в среду, распространил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.

"Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти и главы Украинского института национальной памяти о предоставлении вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" <...> не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено", - говорится в решении суда. Суд также запретил Институту нацпамяти продолжать распространять свой вывод. В удовлетворении остальных требований иска отказано.

Бужанский назвал решение суда "победой справедливости, здравого смысла и закона", добавив, что с этого момента на Украине "закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев под рукоплескания местных властей". По его словам, это имеет большое значение на фоне отмечаемого 75-летия со Дня Победы. Депутат также подчеркнул, что решение суда демонстрирует, что "государство Украина не поддерживает нацизм и осуждает тех, кто пытается его поддерживать".

В решении, кроме прочего, отмечено, что оно может быть обжаловано. Однако Бужанский считает, что апелляция "будет провалена". Ранее в среду он информировал, что Вятрович в очередной раз не явился на заседание суда по делу о символике.

Вятрович и героизация нацизма на Украине

Иск против депутата Верховной рады, бывшего главы Института нацпамяти Владимира Вятровича подал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он требовал привлечь депутата к ответственности за публичное заявление, касающееся закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов, который более известен как закон о декоммунизации. В частности, Вятрович настаивал, что данный документ не содержит запрета на демонстрацию символики дивизии СС "Галичина", боевики которой причастны к карательным акциям и массовым убийствам.

Вятрович известен праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. После событий 2014 года на Украине он возглавил Украинский институт национальной памяти, который активно участвовал в кампаниях по декоммунизации и дерусификации. В сентябре этого года Вятровича уволили с должности главы института. После ухода с поста одним из своих достижений он назвал официальное признание боевиков ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) участниками боевых действий, что дало им право на льготы.

Следственный комитет России 14 марта 2019 года возбудил в отношении Вятровича уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В ноябре Вятрович стал депутатом Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заняв место, освободившееся после ухода из парламента Ирины Луценко - жены бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

На Украине неоднократно фиксировались попытки героизации нацистов. В частности, в январе стало известно, что в Ивано-Франковске с участием городских властей прошли торжественные похороны ветерана дивизии СС "Галичина" Михаила Мулика. Тогда Бужанский обратил внимание на то, что прощание с ветераном СС проходило в день, когда президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в памятных мероприятиях в Освенциме на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Связав эти факты, депутат призвал украинскую власть определиться в вопросе отношения к нацизму.