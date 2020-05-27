Трамп: США нужно вывести войска из Афганистана

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вывести войска из Афганистана, но при этом продолжать наблюдать за тем, что там происходит, и в случае необходимости быть готовыми нанести "громовой удар". Такое мнение выразил в среду на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Мы в Афганистане действуем как какая-то полиция, а не вооруженные силы, которыми мы являемся. Спустя 19 лет пришло время им самим поддерживать порядок в своей стране. [Нужно] вернуть наших солдат домой, но пристально наблюдать за тем, что происходит, и нанести громовой удар как никогда прежде в случае необходимости", - написал американский лидер.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило в среду, что США из-за пандемии коронавируса ускорили вывод войск из Афганистана. По его данным, количество военнослужащих там сократится до 8,6 тыс. уже к началу июня, хотя раньше это планировалось сделать к середине июля.

В первую очередь, страну покидает вспомогательный персонал и те, кто находится в группе риска из-за коронавируса.

Во вторник Трамп заявил, что вернет военнослужащих из Афганистана в разумные сроки, не уточнив дату.