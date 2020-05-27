Трамп пригрозил жестче регулировать деятельность соцсетей в США

ТАСС, 27 мая. Власти США могут перейти к более жесткому регулированию деятельности социальных сетей из-за их предвзятой политики по отношению к сторонникам консервативных взглядов. Об этом в среду сообщил президент страны Дональд Трамп в своем Twitter.

"Республиканцы чувствуют, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы не можем допустить этого, мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их. Мы видели, что они пытались сделать в 2016 году (на выборах президента - прим. ТАСС), но тогда они провалились. Мы не можем допустить, чтобы нечто похожее, хотя и в более изощренной форме, случилось снова", - отметил глава Белого дома.

Трамп сделал это заявление после того, как одно из предыдущих его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом социальная сеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

23 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа изучает возможность формирования комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в соцсетях. По словам ее источников, это обусловлено тем, что в Белом доме обеспокоены "левым уклоном" технологических компаний.