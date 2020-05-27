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США изучают возможность введения санкций против Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Администрация США продолжает рассматривать возможность введения санкций в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") в отношении Турции за приобретение ею зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом сообщил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, отвечая на вопросы во время видеоконференции, организованной германским Фондом Маршалла в Вашингтоне.

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"Что касается санкций в рамках CAATSA, то [в администрации США] продолжается целенаправленный процесс обсуждения. Я не могу анонсировать возможные результаты этого процесса", - отметил дипломат.

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