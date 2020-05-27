Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

После нескольких месяцев тишины в Гонконге снова набирают силу протесты. Рассказываем, почему некоторые жители административного района опять выходят на улицы и что требуют от властей.
Что случилось?
Полиция Гонконга в среду задержала свыше 300 участников акций протеста, которые прошли в разных районах города.
По словам правоохранителей, они применили минимальную силу для разгона демонстраций в деловом центре, в том числе так называемые перечные шарики.
Беспорядки также произошли в районе Монгкок в материковой части города, где протестующие пытались блокировать дороги и кидали на проезжую часть мусор и гвозди. У некоторых задержанных были изъяты бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы. Отдельные протестующие пытались нарушить работу метро, блокируя двери вагонов.
Столкновения полиции и демонстрантов произошли и в минувшее воскресенье, полицейским также пришлось применить слезоточивый газ.
Почему в городе опять протесты?
Выступления в среду прошли на фоне рассмотрения в Законодательном совете Гонконга законопроекта о гимне КНР. Документ предусматривает ответственность за неуважительное к отношение к этому национальному символу и регламентирует его использование.
Предполагается, что оскорбление "Марша добровольцев" будет караться штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6450) и тюремным сроком до трех лет. В Гонконге уже были случаи, когда его освистывали на трибунах во время футбольных матчей.
Как сказано в документе, наказание будет предусмотрено за "намерение оскорбить" гимн, например путем изменения слов или музыки, либо его "неуважительное" исполнение. По мнению протестующих, эти формулировки слишком расплывчатые, а сам документ будет использован для борьбы с продемократическими активистами и законодателями.
Власти Гонконга это отрицают, согласно официальному заявлению администрации района, правовые последствия будут наступать только в том случае, если кто-то намеренно и публично оскорбит государственный гимн. Финальное голосование по закону назначено на 4 июня — годовщину событий на площади Тяньаньмэнь.
Дело только в гимне?
Еще одна причина волнений — намерение Пекина принять закон о нацбезопасности в Гонконге.
Благодаря ему правительство КНР сможет создать в городе "особые органы", которые будут обеспечивать национальную безопасность и противостоять подрывной деятельности, сепаратизму и актам иностранного вмешательства. В Пекине намерены разработать этот документ без участия Законодательного совета Гонконга и включить его в "Приложение 3" Основного закона города — аналога конституции.
Как подчеркнул ранее глава МИД КНР Ван И, начавшиеся в июне прошлого года массовые протесты, а также незаконное вмешательство в дела города иностранных сил нанесли тяжкий вред национальной безопасности КНР и стабильности самого Гонконга, что создало серьезный вызов принципу "одна страна — две системы". Комиссар полиции города Крис Тан заявил о своей полной поддержке инициативы Пекина.
Резолюция о разработке законопроекта была вынесена 22 мая на повестку проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны). В 2003 году принятие аналогичного документа отложили из-за массовых протестов.
Почему это важно?
Западные страны и сторонники гонконгской оппозиции расценили разработку законопроекта о нацбезопасности КНР как нарушение принципа "одна страна — две системы", ущемление демократических прав и свобод населения Гонконга.
Кроме того, документ грозит еще сильнее осложнить отношения Пекина с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп недоволен действиями по изменению законодательства в Гонконге. В связи с этим он заявил, что намерен в ближайшие дни сделать заявление, касающееся возможных мер в отношении Китая.
"Мы делаем кое-что сейчас, думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я буду говорить об этом через пару дней", — сказал Трамп журналистам в Розовом саду Белого дома.
Согласно принятому в США в прошлом ноябре Закону о демократии и правах человека в Гонконге, если госсекретарь США не сможет подтвердить, что этот район сохраняет значительную степень автономии, в отношении него и Китая последуют санкции.
Что говорят в Пекине?
В ответ на критику Вашингтона китайские власти традиционно напоминают, что Гонконг — это часть Китая, а следовательно все китайские законы, касающиеся этого административного района, являются внутренними делами КНР.
"Если какие-либо внешние силы затронут интересы Китая и будут вмешиваться в дела Гонконга, КНР примет все необходимые контрмеры", — указал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. На вопрос о том, какие именно контрмеры могут быть приняты, Чжао Лицзянь ответил, что "пока рано отвечать на этот вопрос". "Я не отвечаю на гипотетические вопросы", — резюмировал он.
Ранее дипломат отмечал, что Китай высоко оценивает слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что изменение законодательства в Гонконге является внутренним делом КНР.
"Китай полностью согласен и высоко оценивает комментарий министра иностранных дел [РФ Сергея] Лаврова", — сказал он.