Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

Полиция Гонконга в среду задержала свыше 300 участников акций протеста, которые прошли в разных районах города.

По словам правоохранителей, они применили минимальную силу для разгона демонстраций в деловом центре, в том числе так называемые перечные шарики.

Беспорядки также произошли в районе Монгкок в материковой части города, где протестующие пытались блокировать дороги и кидали на проезжую часть мусор и гвозди. У некоторых задержанных были изъяты бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы. Отдельные протестующие пытались нарушить работу метро, блокируя двери вагонов.

Столкновения полиции и демонстрантов произошли и в минувшее воскресенье, полицейским также пришлось применить слезоточивый газ.