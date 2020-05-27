Адвокат Порошенко заявил о подделке протокола обыска музея по делу о картинах

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Петра Порошенко подала жалобу на действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), заявив о том, что они сфальсифицировали протокол обыска, проведенного накануне в Музее Ивана Гончара в Киеве, где выставлены 43 картины, принадлежащие бывшему главе государства. Об этом в среду заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Мы подали соответствующие заявление о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа в отношении должностного подлога, фальсификации так называемого протокола обыска, в отношении препятствования законной деятельности журналистов, народных депутатов, адвокатов", - сообщил Головань. Он уточнил, что протокол обыска был подделан и что в нем указана информация, не соответствующая действительности.

Согласно утверждениям адвоката, действия следователей ГБР, которые защита считает незаконными, происходили при личной поддержке президента Украины Владимира Зеленского. "Под покровительством главы государства конституционные права были отменены", - так Головань прокомментировал прошедший накануне обыск.

В свою очередь глава парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что политическая сила потребовала от главы Верховной рады Дмитрия Разумкова отреагировать на обыски в музее, а от профильных комитетов - оценить законность действий следователей ГБР.

Дело о картинах

Накануне следователи ГБР провели обыск в музее, где днем ранее открылась презентация 43 картин, принадлежащих Порошенко. По данным украинских СМИ, спецназ штурмом взял здание музея, изъял документы на картины, причем несколько человек, в числе которых журналист и депутаты, пострадали. Однако пресс-служба бюро опровергла обвинения в применении мер физического воздействия. Кроме того, в ГБР сообщили, что следователи прибыли в музей, чтобы вручить Порошенко повестки о вызове на допросы, однако по причине его отсутствия повестки были вручены жене экс-главы государства Марине Порошенко.

Бывшего президента вызвали на допрос в ГБР 26 мая по делу о ввозе коллекции из 43 картин на Украину. В списке указаны полотна кисти Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других. Порошенко не явился на допрос, так как присутствовал на открытии выставки в музее. Как пояснил его защитник, Порошенко не получил повестку от ГБР. Сам экс-президент заявил, что законно приобрел картины и располагает соответствующими документами.