Власти Индонезии объявили о снятии основных ограничительных мер с 4 июня

СИНГАПУР, 27 мая. /ТАСС/. Власти Индонезии намерены возобновить в большинстве районов страны полноценную жизнедеятельность с 4 июня, когда будут сняты широкомасштабные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду журналистам министр-координатор по вопросам экономики Аирлангга Хартарто после совещания правительства во главе с президентом Джоко Видодо.

"На основе данных национального агентства по предотвращению стихийных бедствий около 110 административных единиц объявлены <...> свободными от коронавируса, поэтому они смогут восстанавливать обычную деятельность", - цитирует чиновника телеканал CNA. Кроме того, "ряд регионов, в том числе Джакарта, а также провинции Ачех, Риау, Северный Калимантан, Малуку, Джамби, готовы к возобновлению жизнедеятельности с 4 июня", добавил он.

Министр-координатор также призвал компании постепенно привлекать сотрудников к работе в офисе, отказываясь от дистанционного формата. По его словам, "на первом этапе показатель необходимо довести до 50%".

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Индонезии превышает 23,8 тыс. человек. Более 1,4 тыс. пациентов с коронавирусом умерли, что является одним из самых высоких показателей в Азии. Масштабные ограничения начали действовать с середины апреля, при этом основные решения принимаются местными властями.