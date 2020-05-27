США обеспокоены желанием Турции укрепить сотрудничество с Россией

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены желанием Турции укреплять и расширять сотрудничество с Россией. Об этом сообщил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, отвечая на вопросы во время видеоконференции, организованной германским Фондом Маршалла в Вашингтоне.

"Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что США и Турция - союзники. Эти отношения кардинально отличаются от отношений Турции с Россией", - полагает дипломат.

По его версии, у США "очевидно возникает обеспокоенность" желанием Турции "расширить и укрепить сотрудничество с Россией", а также "достичь договоренностей в некоторых вопросах". "Это, в частности, касается сферы приобретения российской военной техники, что я считаю неуместным для союзника по НАТО и что ставит США и Турцию в положение, при котором неизбежно обострение разногласий", - сказал Палмер.

"Я считаю, что в конечном счете Турция разочаруется в качестве своих отношений с Москвой, потому что Россия не ведет отношений на основе равноправия. Они этим не занимаются. Россия в конечном счете предаст доверие Турции. Я считаю, что это особенно очевидно в случае с Сирией, в Идлибе сейчас сохраняется хрупкое перемирие. Мы не рассчитываем, что оно продлится [долго]", - утверждал дипломат. Он повторил позицию Госдепартамента, согласно которой Россия якобы нарушает договоры, в которых она состоит. По версии Палмера, российско-турецкие "интересы не совпадают". "Думаю, Турция понимает это, все чаще приходит к пониманию этого", - сказал заместитель помощника госсекретаря.

"Есть сферы, где Россия может оказать давление на Турцию. Она не стесняется пользоваться этим, например, в сферах энергетики, торговли, туризма, <...>. Основы российско-турецких отношений будут отталкивать их так же, как и основы американо-турецких отношений удерживают нас вместе", - заключил дипломат.