Разоблачения помощницы. Соперника Трампа вовлекают в сексуальный скандал

Тара Рид, работавшая у Байдена в начале 1990-х, обвиняет своего бывшего шефа в насилии. Не все доверяют ее словам. Прокуратура одного из округов Калифорнии, заподозрив женщину в лжесвидетельстве, открывает против нее следствие

50% американцев приняли ее слова на веру, вторая половина сомневается. 56-летняя Тара Рид, в 1990-е годы помощница Джо Байдена, утверждает​​​​​, что потеряла работу из-за сексуальных домогательств своего начальника. Лидер президентской гонки в стане демократов, тогда сенатор от Делавэра, якобы прижимал ее к стене в здании Конгресса, а когда Рид отказалась подавать ему напитки в соблазнительном наряде, свел ее трудовые обязанности к минимуму. Работать в таких условиях оказалось невозможно: вскоре обвинительнице пришлось покинуть Вашингтон. Окружение кандидата в президенты не только отвергает все претензии, но и выдвигает ответные. Ссылаясь на интернет-сообщения Рид, ее уличают в симпатиях к Кремлю, а в обвинениях против Байдена находят несоответствия. 26 мая стало известно, что против женщины начато расследование по подозрению в лжесвидетельстве. Сама Рид в апреле 2020 года тоже пробовала подавать жалобу в полицию, но безрезультатно. Полиция сообщила, что расследования по жалобе Рид не ведется, не добавив к этому никаких подробностей. Я тебе нравлюсь? Вспоминать события 30-летней давности — трудная задача, и Таре Рид она дается не без усилий. В апреле 2019 года женщина впервые заявила о сексуальных домогательствах, которым подвергалась в обществе Байдена в течение 1993 года. Содержание первых обвинений сводилось лишь к "нежелательным прикосновениям", однако в марте 2020 года Рид вспомнила и другие подробности. С ее слов, оказалось, что Байден охотно применял силу.

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Последняя версия обвинений Рид — от мая 2020 года. Согласно ей, домогательства Байдена начались сразу же после того, как женщина устроилась его помощницей в конце 1992 года. Чтобы не привлекать внимание сенатора, ей советовали одеваться скромно. Однако это не помогало. Однажды Рид прибыла в здание Конгресса с посылкой для шефа, а тот, воспользовавшись тем, что их никто не видит, подошел вплотную к подчиненной. "Я слышал, я тебе нравлюсь" и "ты для меня никто", — якобы шептал Байден. Программу кандидата Байдена обвинительница пропускает через призму воспоминаний своей молодости и находит необоснованной. "Во время своей кампании он выступает за то, чтобы все женщины могли высказывать свое мнение, ничего не опасаясь. Но лично мой опыт с ним другой", — замечает Рид. Она не верит феминизму политика, пообещавшего взять в вице-президенты женщину. На вопрос, хотела бы она, чтобы Байден снял свою кандидатуру, отвечает "да", но при этом добавляет: "Он на это не пойдет". Байден не найден

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В штабе кандидата Байдена извиняться перед бывшей сотрудницей не собираются, поскольку считают ее клеветницей. Главный герой скандала утверждает, что его упрекают в проступке, которого он не совершал: "Я хочу ответить на обвинения в недопустимом поведении 27 лет назад. Они не соответствуют действительности. Ничего этого никогда не было". На стороне политика Пэтти Солис Дойл — чиновница Демпартии, изучавшая досье кандидатов в вице-президенты в 2008 году, прежде чем это назначение досталось Джо Байдену. "Никаких обвинений в харрасменте против него не выдвигалось", — вспоминает Дойл. То, что Рид так долго молчала, теперь работает против нее, поскольку дает основания для сомнений. Женщина утверждает, что симпатизировала феминизму Байдена и не хотела предоставлять аргументы его противникам, а потом разочаровалась, но не для всех эти объяснения убедительны. Чувствуя слабость ее позиции, близкие к Демпартии СМИ провели расследование о жизни Тары Рид. Газета Politico выяснила, что в частном кругу обвинительница одобрительно отзывалась о Байдене. А в New York Times женщину поймали на искажении фактов. Оказалось, что она приписала себе диплом вуза, который не оканчивала. В 1990-е у Рид состоялся развод с супругом. С материалами разбирательства ознакомились журналисты. Стало известно, что мужчина отрицал часть обвинений, которые против него выдвигала бывшая, утверждая, что речь идет о ее фантазиях. Накопленный компромат позволяет Байдену считать свою обвинительницу не заслуживающей доверия. Однако женщины в истеблишменте Демпартии не готовы просто так сбросить со счетов обвинения против политика-мужчины, пусть даже однопартийца. Для них это вопрос репутации, ведь в 2017–2019 годах демократки поддержали движение MeToo, направленное против харрасмента со стороны сильных мира сего. В ожидании правосудия

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