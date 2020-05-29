Разоблачения помощницы. Соперника Трампа вовлекают в сексуальный скандал

50% американцев приняли ее слова на веру, вторая половина сомневается. 56-летняя Тара Рид, в 1990-е годы помощница Джо Байдена, утверждает, что потеряла работу из-за сексуальных домогательств своего начальника. Лидер президентской гонки в стане демократов, тогда сенатор от Делавэра, якобы прижимал ее к стене в здании Конгресса, а когда Рид отказалась подавать ему напитки в соблазнительном наряде, свел ее трудовые обязанности к минимуму. Работать в таких условиях оказалось невозможно: вскоре обвинительнице пришлось покинуть Вашингтон.
Окружение кандидата в президенты не только отвергает все претензии, но и выдвигает ответные. Ссылаясь на интернет-сообщения Рид, ее уличают в симпатиях к Кремлю, а в обвинениях против Байдена находят несоответствия. 26 мая стало известно, что против женщины начато расследование по подозрению в лжесвидетельстве. Сама Рид в апреле 2020 года тоже пробовала подавать жалобу в полицию, но безрезультатно. Полиция сообщила, что расследования по жалобе Рид не ведется, не добавив к этому никаких подробностей.
Я тебе нравлюсь?
Вспоминать события 30-летней давности — трудная задача, и Таре Рид она дается не без усилий. В апреле 2019 года женщина впервые заявила о сексуальных домогательствах, которым подвергалась в обществе Байдена в течение 1993 года. Содержание первых обвинений сводилось лишь к "нежелательным прикосновениям", однако в марте 2020 года Рид вспомнила и другие подробности. С ее слов, оказалось, что Байден охотно применял силу.
Последняя версия обвинений Рид — от мая 2020 года. Согласно ей, домогательства Байдена начались сразу же после того, как женщина устроилась его помощницей в конце 1992 года. Чтобы не привлекать внимание сенатора, ей советовали одеваться скромно. Однако это не помогало. Однажды Рид прибыла в здание Конгресса с посылкой для шефа, а тот, воспользовавшись тем, что их никто не видит, подошел вплотную к подчиненной. "Я слышал, я тебе нравлюсь" и "ты для меня никто", — якобы шептал Байден.
Программу кандидата Байдена обвинительница пропускает через призму воспоминаний своей молодости и находит необоснованной. "Во время своей кампании он выступает за то, чтобы все женщины могли высказывать свое мнение, ничего не опасаясь. Но лично мой опыт с ним другой", — замечает Рид. Она не верит феминизму политика, пообещавшего взять в вице-президенты женщину. На вопрос, хотела бы она, чтобы Байден снял свою кандидатуру, отвечает "да", но при этом добавляет: "Он на это не пойдет".
Байден не найден
В штабе кандидата Байдена извиняться перед бывшей сотрудницей не собираются, поскольку считают ее клеветницей. Главный герой скандала утверждает, что его упрекают в проступке, которого он не совершал: "Я хочу ответить на обвинения в недопустимом поведении 27 лет назад. Они не соответствуют действительности. Ничего этого никогда не было". На стороне политика Пэтти Солис Дойл — чиновница Демпартии, изучавшая досье кандидатов в вице-президенты в 2008 году, прежде чем это назначение досталось Джо Байдену. "Никаких обвинений в харрасменте против него не выдвигалось", — вспоминает Дойл.
То, что Рид так долго молчала, теперь работает против нее, поскольку дает основания для сомнений. Женщина утверждает, что симпатизировала феминизму Байдена и не хотела предоставлять аргументы его противникам, а потом разочаровалась, но не для всех эти объяснения убедительны.
Чувствуя слабость ее позиции, близкие к Демпартии СМИ провели расследование о жизни Тары Рид. Газета Politico выяснила, что в частном кругу обвинительница одобрительно отзывалась о Байдене. А в New York Times женщину поймали на искажении фактов. Оказалось, что она приписала себе диплом вуза, который не оканчивала. В 1990-е у Рид состоялся развод с супругом. С материалами разбирательства ознакомились журналисты. Стало известно, что мужчина отрицал часть обвинений, которые против него выдвигала бывшая, утверждая, что речь идет о ее фантазиях.
Накопленный компромат позволяет Байдену считать свою обвинительницу не заслуживающей доверия. Однако женщины в истеблишменте Демпартии не готовы просто так сбросить со счетов обвинения против политика-мужчины, пусть даже однопартийца. Для них это вопрос репутации, ведь в 2017–2019 годах демократки поддержали движение MeToo, направленное против харрасмента со стороны сильных мира сего.
В ожидании правосудия
Конгрессвумен от Миннесоты Ильхан Омар — не только известный политик в стане Демократической партии, но и сторонница Тары Рид. А кроме того, принципов MeToo, главный из которых — доверять словам пострадавших. Во время предвыборной кампании Омар поддерживала сошедшего с дистанции Берни Сандерса и теперь проголосует за Джо Байдена с тяжелым сердцем. От нее кандидату в президенты раздается вполне отчетливая угроза: "Справедливость можно отложить, но не отрицать". Омар можно понять так, что она не возражала бы против разбирательства по делу Байдена, но считает, что проводить его сейчас не ко времени.
Схожие настроения и у многих других сторонниц Me Too, вынужденных выбирать между чувством и долгом. В интервью СМИ они подтверждают свою поддержку Джо Байдену, однако делают это так, что у социологов остаются сомнения. Трудно представить, чтобы феминистки оказали поддержку на выборах Дональду Трампу, но вот проголосовать ногами, оставшись дома, некоторые из них вполне могут.
Чтобы этого не случилось, сторонники Байдена не преркращают атак на Рид. Один из упреков, раздающихся в последние месяцы, — в связях с Россией. Героиня скандала дает для этого повод: на ее страницах в социальных сетях часто мелькает кремлевская тема. С 2018 года Рид заинтересовалась Россией, о которой пишет роман. С тех пор женщина оставляет доброжелательные записи о Владимире Путине, которого называет "добрым с женщинам и высоко ценящим их", а также "любящим свою страну, свой народ и свою работу".
Увлечение российской темой — повод для появления разоблачительных публикаций, направленных против Рид. Защищаясь от них, она сняла сатирический ролик, в котором отрицает шпионаж на Россию на фоне мелькающей в кадре водки и красной икры.
Как бы ни стремились в штабе Байдена поставить точку в деле о сексуальных домогательствах, в обозримом будущем добиться этого вряд ли удастся. 26 мая прокуратура одного из округов Калифорнии сделала еще один шаг в сторону дискредитации Тары Рид как свидетеля. Ее заподозрили в предоставлении ложных сведений суду о своем образовании. С точки зрения американских законов такое преступление (оно квалифицируется как ложь под присягой) чревато серьезным наказанием. Сторонникам невиновности Байдена достался новый козырь.
Чем закончится разбирательство неизвестно. Как бы то ни было, у противников Байдена есть возможность и дальше использовать в своих интересах тему харрасмента: с 2019 года против Байдена успели выдвинуть еще семь обвинений в грубом обращении с женщинами (пусть о насилии ни в одном из них и не говорится и ни одно из них не формализовано в полиции или суде).
Игорь Гашков