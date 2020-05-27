Суд Франции отклонил запрос об освобождении одного из организаторов геноцида в Руанде

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Французский суд отклонил ходатайство об освобождении при условии судебного надзора бизнесмена Фелисьена Кабуги, одного из главных организаторов геноцида в Руанде в 1994 году и подозреваемого в его финансировании. Об этом сообщило в среду агентство Reuters .

Суд не принял доводов адвоката Кабуги о том, что его подзащитный должен быть освобожден под залог в связи с плохим состоянием здоровья. Это решение французской юстиции, как отмечает агентство, может быть обжаловано.

Один из самых разыскиваемых преступников в мире Фелисьен Кабуга был задержан во Франции в середине мая в ходе сложной скоординированной операции. Содействие французским властям в проведении расследования оказали Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ), Руанда, ряд стран Европы, США, Европейское полицейское агентство и Интерпол.

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры.

В 1997 году Международный трибунал по Руанде году заочно предъявил Кабуге обвинения в таких преступлениях, как геноцид, заговор с целью геноцида, подстрекательство к совершению геноцида, преследование и массовое истребление людей, совершенных в 1994 году против народности тутси в Руанде.