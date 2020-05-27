Власти Японии опровергли информацию о выплате компенсаций иностранным туристам

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Агентство по делам туризма Японии опровергло информацию о планах местных властей по компенсации части расходов иностранных туристов, которые намерены посетить страну. Об этом в среду сообщается на официальном сайте ведомства.

"Касательно материалов ряда СМИ, согласно которым японские власти рассматривают возможность компенсации половины затрат иностранных туристов, хотим подчеркнуть, что разрабатываемые меры распространяются только на резидентов страны. Это социальная программа, рассчитанная на поддержку местного туризма", - подчеркивается в заявлении агентства.

Ранее сообщалось, что правительство Японии может с июля начать выплачивать до 20 тыс. иен (около $185) в день на туриста для стимулирования отрасли.