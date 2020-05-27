{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Японии опровергли информацию о выплате компенсаций иностранным туристам

Ранее в СМИ появилась информация, что японское правительство может с июля начать выплачивать около $185 в день на туриста для стимулирования отрасли

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Агентство по делам туризма Японии опровергло информацию о планах местных властей по компенсации части расходов иностранных туристов, которые намерены посетить страну. Об этом в среду сообщается на официальном сайте ведомства.

"Касательно материалов ряда СМИ, согласно которым японские власти рассматривают возможность компенсации половины затрат иностранных туристов, хотим подчеркнуть, что разрабатываемые меры распространяются только на резидентов страны. Это социальная программа, рассчитанная на поддержку местного туризма", - подчеркивается в заявлении агентства.

Ранее сообщалось, что правительство Японии может с июля начать выплачивать до 20 тыс. иен (около $185) в день на туриста для стимулирования отрасли.

Теги
Япония
Госдеп считает, что Гонконг больше не является автономным по отношению к Китаю
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон введет санкции против КНР, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
Читать полностью