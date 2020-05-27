WP: США перестанут выводить из-под санкций часть проектов с участием России и КНР в Иране

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты перестанут вводить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ Госдепартамента.

В нем говорится, что госсекретарь Майкл Помпео "прекратит исключать из санкций подпадающие под СВПД проекты в Иране". Исключения позволяли компаниям из России, Китая и европейских стран продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в Иране, не рискуя при этом попасть под действие американских ограничительных мер. Это напрямую затрагивает реактор на тяжелой воде в Араке, который Иран в рамках СВПД при поддержке других стран должен был перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях, а также обеспечение обогащенным ураном исследовательского реактора в Тегеране, вывоз отработанного топлива из Ирана.

Администрация США предоставит международным компаниям 60 дней на прекращение деятельности, затрагивающую эти объекты. Решение будет опубликовано уже на этой неделе. В Госдепартаменте пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить эту информацию.

При этом исключения, касающиеся атомной электростанции "Бушер", будут продлены на 90 дней с целью "помочь обеспечить безопасность операций на станции", говорится в документе.

Как отмечает издание, представители вашингтонской администрации полагают, что создание Тегераном атомной бомбы займет годы и потребует огромных денежных средств и опыта, которого у Ирана в настоящее время нет. По их версии, иранское правительство пойдет на существенный риск, если выберет этот путь.

Об СВПД

Согласно СВПД, заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора. Параметры реконструкции объекта должны быть выработаны совместно с Китаем.

Президент Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД, который ограничил ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В этой связи Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.