Экс-замглавы Минюста США даст показания о том, как велось расследование ФБР по России

ТАСС, 27 мая. Бывший первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн на следующей неделе даст показания на слушаниях юридического комитета Сената Конгресса США о том, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР относительно связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом заявил в среду председатель комитета Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), передает газета The Hill.

По его словам, слушания, которые станут первыми публичными по этому делу, назначены на 3 июня. Эту информацию подтвердил сам Розенстайн. "Я благодарен председателю Грэму за возможность дать показания перед юридическим комитетом Сената", - указал он.

Грэм ранее сообщал, что комитет в июне начнет проводить слушания, посвященные вопросу о том, как велось указанное расследование. По его словам, эти слушания будут касаться, в частности, вопроса о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, получении ФБР санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Будет также затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования предполагаемого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.

Трамп ранее у себя в Twitter призвал Грэма вызвать на слушания в Сенат экс-президента Барака Обаму, при администрации которого и началось расследование. Грэм в ответ сказал, что на данном этапе не считает это разумным. Ранее Грэм обвинял сотрудников ФБР, начавших в 2016 году расследование на предмет связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией, в "преступном сговоре".