{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-замглавы Минюста США даст показания о том, как велось расследование ФБР по России

Это будут первые публичные слушания по этому делу

ТАСС, 27 мая. Бывший первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн на следующей неделе даст показания на слушаниях юридического комитета Сената Конгресса США о том, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР относительно связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом заявил в среду председатель комитета Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), передает газета The Hill.

По его словам, слушания, которые станут первыми публичными по этому делу, назначены на 3 июня. Эту информацию подтвердил сам Розенстайн. "Я благодарен председателю Грэму за возможность дать показания перед юридическим комитетом Сената", - указал он.

Грэм ранее сообщал, что комитет в июне начнет проводить слушания, посвященные вопросу о том, как велось указанное расследование. По его словам, эти слушания будут касаться, в частности, вопроса о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, получении ФБР санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Будет также затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования предполагаемого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.

Трамп ранее у себя в Twitter призвал Грэма вызвать на слушания в Сенат экс-президента Барака Обаму, при администрации которого и началось расследование. Грэм в ответ сказал, что на данном этапе не считает это разумным. Ранее Грэм обвинял сотрудников ФБР, начавших в 2016 году расследование на предмет связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией, в "преступном сговоре".

Теги
СШАРоссия
Задержание финансового директора Huawei
Слушания об экстрадиции финдиректора Huawei продолжатся 15 июня
Читать полностью