CNN: конгрессмен Тулси Габбард отозвала иск к Хиллари Клинтон за клевету

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард (от штата Гавайи), выбывшая из числа претендентов на пост президента страны от Демократической партии, в среду отозвала иск к экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон по обвинению в клевете. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, адвокаты законодателя Тед Терзиан и Дженис Ровен попросили суд отклонить исковую жалобу.

"Истец по-прежнему убеждена в правомочности своих действий, но она уверена, что мир в эпоху COVID и после вспышки этого заболевания потребует от них сосредоточить время и внимание на других приоритетах, включая победу над Дональдом Трампом в 2020 году", - приводит телекомпания выдержку из ходатайства адвокатов Габбард.

Поводом для иска стало интервью Клинтон в октябре 2019 года. Бывшая госсекретарь США назвала Габбард (демократ от штата Гавайи) и бывшего кандидата в президенты от "зеленых" Джилл Стайн агентами России. После интервью в защиту Габбард высказался как ее соперник в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии сенатор Берни Сандерс, так и президент США республиканец Дональд Трамп.

Член Палаты представителей от штата Гавайи в марте вышла из предвыборной борьбы, признав безусловным лидером гонки бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Последний остается единственным претендентом от демократов в кандидаты на пост президента США. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.