Слушания об экстрадиции финдиректора Huawei продолжатся 15 июня

ОТТАВА, 27 мая. /ТАСС/. Вторая фаза слушаний об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады в США продолжится 15 июня. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Канады.

"Помощник главного судьи [Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия Хизер] Холмс постановила, что госпожа Мэн должна явиться в суд 15 июня 2020 года в 10 утра по тихоокеанскому времени Канады (20:00 мск)", - сказали в пресс-службе. Кроме того, финдиректор должна будет приехать в суд в любой другой день до 15 июня, если появится такая необходимость.

В Минюсте подчеркнули, что решение об экстрадиции будет принято исключительно судом и на его решение не может повлиять министр юстиции Канады. "Это говорит о том, что процесс экстрадиции в Канаде является независимой [процедурой]", - отметили в пресс-службе.

Первая фаза слушаний об экстрадиции Мэн Ваньчжоу завершилась в январе, после чего суд взял время на принятие решения о соблюдении принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. В среду Холмс приняла решение продолжить слушания об экстрадиции финдиректора Huawei, так как все правовые аспекты при задержании Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года в Ванкувере по запросу США были соблюдены.

В США обвинения в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также самой Мэн Ваньчжоу предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По этим обвинениям финдиректору Huawei грозит в США до 20 лет тюрьмы.