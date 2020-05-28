Конгресс США принял законопроект, позволяющий вводить санкции за притеснение уйгуров в КНР

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приняла в среду законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Голосование впервые за всю 231-летнюю историю палаты проходило в удаленном формате, который позволяет голосовать одному конгрессмену от имени нескольких своих однопартийцев. Таким образом проголосовал 71 демократ.

Законопроект, который в середине мая был единогласно одобрен Сенатом, обязывает президента Дональда Трампа принять строгие меры в ответ на притеснения уйгурского меньшинства в Китае. Теперь законопроект будет направлен на подпись главе государства.

Автором законопроекта выступил сенатор-республиканец (от штата Флорида) Марко Рубио. Санкции, в частности, подразумевают отказ от выдачи виз и замораживание находящейся на территории США собственности.

Ситуация в автономном районе

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР.

При этом точное число содержащихся в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.