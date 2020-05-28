Полиция провела обыски у сторонников президента Бразилии по делу о фейковых новостях

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии в среду провела обыски у нескольких десятков близких сторонников президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования о предположительном распространении ими фейковых новостей. Как уточняет телеканал Globo, среди подозреваемых ряд федеральных депутатов, предприниматели, блоггеры и общественные активисты - всего 27 человек.

По требованию судьи Федерального верховного суда (ФВС) Алешандри ди Мораеса оперативники изъяли у не обладающих уммунитетом от судебного преследования подозреваемых компьютеры, жесткие диски, мобильные телефоны, личное оружие. Депутатам предписано в течение 10 дней дать показания. "Собранные [в ходе предыдущего расследования] доказательства и заключения экспертов указывают на наличие преступного сообщества, цель которого - распространение фейковых новостей, агрессия в отношении неопределенного круга лиц, властей и институтов, в том числе Федерального верховного суда", - приводит телеканал выдержку из постановления высшей судебной инстанции.

Как указывает Мораес, распространяемые ими материалы направлены на "возбуждение ненависти и содержат призывы к нарушению правопорядка и действующего государственного строя и демократии". Судья также потребовал от администрации соцсетей заблокировать принадлежащие подозреваемым учетные записи, чтобы те не могли удалить свои публикации, уточняет Globo. По информации телеканала, в материалах следствия говорится о том, что для массового распространения этих публикаций затем используются фейковые аккаунты.

Само расследование было начато в марте прошлого года председателем ФВС Диасом Тоффоли и неоднократно подвергалось критике со стороны сторонников Болсонару, считающих процесс объектом политического преследования инакомыслящих. Кроме того, его также несколько раз пытались прекратить в связи с тем, что оно было открыто самим судом, а не было инициировано правоохранительными органами или третьими лицами. Нынешний Генпрокурор Бразилии Аугусту Арас, который ранее не возражал против проведения расследования, после сегодняшних действий оперативников обратился в ФВС с требованием прекратить его.