США безуспешно попытались созвать заседание СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг Гонконга

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Пекин заблокировал предложение США об обсуждении в Совете Безопасности ООН ситуации в Гонконге, так как тема не имеет отношения к повестке совета.

В постпредстве США в среду информировали журналистов, что "призвали сегодня к проведению виртуальной встречи Совета Безопасности для обсуждения этих актов и предложенного КНР законопроекта о нацбезопасности, который поставил бы под угрозу демократические институты Гонконга и гражданские свободы". Там отметили, что встречу предполагалось провести по повестке "угроза миру и безопасности".

В свою очередь Китай как постоянный член СБ ООН заблокировал данное предложение. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что предложенная тема "не имеет ничего общего с повесткой Совбеза". "Китай категорически отвергает необоснованную просьбу США о проведении заседания Совета Безопасности, - написал он в среду на своей странице в Twitter. - Законодательство о национальной безопасности Гонконга является исключительно внутренним делом Китая".

22 мая в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) в Пекине была включена резолюция, касающаяся подготовки законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга. Цель проекта - создать особый механизм, который позволит более эффективно поддерживать общественный порядок в этом специальном административном районе КНР. Законопроект вызвал озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие демократические права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти поддержали инициативу, указав на то, что та не затронет законные права и свободы населения.

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что в ближайшие дни он намерен сделать заявление, касающееся возможных мер в отношении Пекина из-за ситуации с Гонконгом. Каких-либо подробностей он при этом не привел. В свою очередь представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге в среду, что Китай примет все необходимые контрмеры в случае внешнего вмешательства в дела Гонконга.