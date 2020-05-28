Демократы в Конгрессе США отложили голосование по Закону об иностранной разведке

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США отложили 27 мая голосование о продлении действия положений Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), срок которых истек более двух месяцев назад. Об этом говорится в распространенном заявлении лидера демократического большинства в нижней палате американского законодательного органа Стени Хойера (демократ от штата Мэриленд).

"Законодатели предупреждены, что сегодня (в среду вечером - прим. ТАСС) голосования больше не ожидается", - отметил Хойер. По его словам, Палата представителей начнет в четверг работу в 09:00 (16:00 мск). Информацию о переносе голосования подтвердил газете The Hill один из помощников демократов.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на законопроект.

Нижняя палата американского законодательного органа ранее уже голосовала за соответствующую инициативу, которая не только продлевает ряд положений самого закона, но и расширяет их действие. Однако в середине мая Сенат при голосовании внес ряд поправок. В связи с этим конгрессмены должны были проголосовать за измененный законопроект.