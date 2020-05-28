Пентагон уведомил Конгресс об успехах украинских властей в борьбе с коррупцией

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Представители Пентагона уведомили Конгресс США о том, что Киев добился успехов в борьбе с коррупцией, что якобы позволяет США осуществить поставки Украине военной техники на 125 млн долларов. Об этом сообщила в среду вечером телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в министерстве обороны и Конгрессе США.

По их данным, американское законодательство в обязательном порядке предусматривает наличие свидетельств того, что власти в Киеве "достигли прогресса в борьбе с коррупцией за счет усиления прозрачности и общественного контроля", для того чтобы поставки военной техники на Украину могли быть одобрены. При этом Си-эн-эн отмечает, что представители Пентагона "не комментируют [информацию] о траншах военной помощи, находящихся на рассмотрении Конгресса".

В начале марта эта же телекомпания сообщила о том, что Конгресс поставлен в известность о планах Министерства обороны США поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на 125 млн долларов. По данным ее источников, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Сроки возможных поставок не уточнялись.

Тема заморозки администрацией США военной помощи Украине увязывалась с неудачной попыткой демократов в Конгрессе отстранить Дональда Трампа от должности президента. В феврале Трамп объявил об отставке заместителя министра обороны США по политическим делам Джона Руда. Агентство Блумберг напомнило, что в мае 2019 года Руд, выступая на слушаниях в Конгрессе, заявил, что Украине необходимо выделить 250 млн долларов военной помощи, поскольку та достигла достаточных успехов в борьбе с коррупцией. Позднее, однако, администрация Трампа заморозила помощь, ссылаясь именно на обеспокоенность по поводу недостаточного прогресса в этой сфере.

Крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году начался в сентябре 2019 года. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына его политического противника Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.