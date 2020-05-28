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В Италии свыше 10 госслужащих подозреваются в пособничестве мафии

В частности, была раскрыта мошенническая схема при распределении подрядов в пользу мафиозного клана

ТАСС, 28 мая. Порядка 500 сотрудников итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) в четверг проводят масштабную спецоперацию по всей территории Италии против калабрийской мафии "Ндрангета". Как сообщило агентство АNSA, произведены десятки задержаний, в связях с преступностью подозреваются 11 чиновников.

В ходе расследования, проводимого прокуратурой Реджо-Калабрии, были вскрыты связи чиновников и предпринимателей с мафиозными кланами. Агентство уточняет, что по делу проходят 11 госслужащих. В частности, была раскрыта мошенническая схема при распределении подрядов в пользу мафии. Отмечается, что конфисковано недвижимое и прочее имущество на сумму в €103 млн.

"Ндрангета", занимающаяся, в частности, торговлей наркотиками, считается самой влиятельной теневой организацией Италии. Несколько лет назад было установлено, что калабрийская мафия прочно обосновалась в северных областях страны, а также в других государствах Европы, где отмывает доходы от незаконной деятельности через легальный бизнес.

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Италия
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