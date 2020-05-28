СМИ: парламент КНР одобрил разработку законопроекта о нацбезопасности в Гонконге

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва в пятницу одобрило резолюцию о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Голосование о резолюции состоялось в последний день работы 3-й сессии ВСНП. Согласно резолюции, законопроект будет разработан ПК ВСНП и без участия Законодательного совета Гонконга включен в Приложение 3 Основного закона города - аналога конституции.