В Грузии готовы обсудить вопрос о допуске российских экспертов в лабораторию Лугара

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ заявил о готовности обсудить на очередной встрече с членом Совета Федерации Григорием Карасиным вопрос о допуске российских экспертов в Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара.

"Мы не раз говорили, что Грузия как ответственный участник Конвенции ООН о запрещении биологического оружия готова принять российских экспертов в лаборатории Лугара, однако это должны быть люди, которые имеют доступ к соответствующей лабораторной инфраструктуре", - сказал Абашидзе в четверг в беседе с ТАСС.

"Мы готовы принять экспертов в рамках механизмов Конвенции, а не в двустороннем формате. Конечно, если он (Карасин - прим. ТАСС) поинтересуется данной темой, я готов с ним это обсудить и еще раз сказать, что мы готовы принять их экспертов в лаборатории", - добавил он.

Как отметил Абашидзе, точная дата очередной встречи с Карасиным пока не известна. Предварительно она состоится в июле-августе. "Вопрос нашей встречи зависит от пандемии новой коронавирусной инфекции", - заключил спецпредствитель грузинского премьера.

Позиция РФ

В среду МИД РФ распространил комментарий, в котором говорится, что российские специалисты при посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии для ознакомления с деятельностью лаборатории должны иметь доступ во все корпуса здания.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продвигаемый некоторыми западными странами механизм "добровольных оценочных посещений" микробиологических лабораторий двойного назначения не имеет отношения к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

О лаборатории

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе.

Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории.

В Грузии эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у Соединенных Штатов документы о деятельности лаборатории.